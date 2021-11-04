В сети показали интересное видео, в котором собраны все самые лучшие образы "тайной жены" Олега Винника Таюне.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известному исполнителю Олегу Виннику, опубликовали очаровательное видео, в котором собрали лучшие кадры с его бэк-вокалисткой Таюне. Как известно, в сети Таюне (Таисия Сватко) называют "тайной женой" Винника, она всегда выступает с ним на сцене, а недавно начала делать первые шаги к сольной карьере.

В ролике собрали лучшие образы Таисии – ее можно увидеть и в латексном комбинезоне, и в коротких блестящих юбках, и в более скромных платьях и спортивной одежде. Надо сказать, что девушка в любом образе выглядит просто потрясающе.

В подписи к публикации написали: "Наша королева". А в пользователи тут же принялись комментировать видео, засыпая звезду комплиментами: "Супер, класс, красиво, просто шедевр", "Очень классное видео. Спасибо вам огромное за него. Мне очень понравилось", "Мое солнышко, а видео супер", "Ой, красота", "Как это красиво", "Да, ты королева", "Таюне королева", "Таюне, ты прелесть!", "Красотка".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника подчеркнула достоинства фигуры и заворожила естественной красотой: "Хочется смотреть".

Как сообщала Politeka, "Тайная супруга" Олега Винника в блестящей мини-юбке сверкнула формами со сцены: "Как красиво".

Также Politeka писала, что "Тайная супруга" Олега Винника в прозрачной юбке и корсете зажгла с его "волчицами" у моря: "Спасибо любимому".