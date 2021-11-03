Певица Таюне (Таисия Сватко), которую называют "тайной женой" Олега Винника впечатлила естественной красотой на новом фото.
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Олегу Виннику, опубликовали очаровательное фото его бэк-вокалистки Таюне. Как известно, "повелителю волчиц" приписывают роман с Таисией, называя ее "тайной женой".
На черно-белой фотографии красотка Таюне запечатлена в рабочей обстановке. Перед камерой она появилась в узкой светлой кофточке, которая красиво подчеркнула все достоинства стройной фигуры. Волосы певицы чуть завиты и аккуратно уложены, на ее голове видно темную кепку, а на лице легкий макияж и озадаченный вид, она не смотрит в объектив.
В комментариях к фотографии одна из пользовательниц написала оригинальный комплимент Таюне: "Поставить рядом десятки достойных, а хочется смотреть на Таюне".
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