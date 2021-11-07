Популярный украинский певец и звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник призвал поклонников смотреть новый выпуск проекта, который покажут на телеканале "Украина".

Как пишет Politeka.net, 48-летний украинский певец, автор песен и актер Олег Винник стал одним из детективов второго сезона шоу "Маска", премьера которого состоялась 23 октября на телеканале "Украина". Так, за два выпуска Винник вместе с Настей Каменских, Олей Поляковой, Дзидзьо и Андреем Данилко успели узнать, что под маской Баяна пряталась звездная "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь, а в костюме Грифона был легендарный футболист Андрей Пятов.

Накануне третьего выпуска "Маски" Винник в своем Instagram призвал поклонников смотреть шоу и вместе с детективами разгадывать участников.

"Я уже успел загрустить за самым загадочным шоу страны – "Маска". Если вы тоже соскучились, встречаемся сегодня в 21:00 на канале "Украина", - написал певец.

Поклонники отреагировали на сообщение кумира и написали много комментариев, однако были и такие, кто недоволен Винником, ведь он еще никого не угадал.

"Ждем с нетерпением вечера ❤️ вы как всегда лучший 🔥 ", "Непревзойденный 🔥🔥🔥 ", "лучший 😍🔥 ", " ух, какой горячий!", "Какой вы красавец Олег Анатольевич 😍🔥 ))). Люблю ❤️😘 ️ и сегодня тоже обязательно буду смотреть любимое шоу "Маска"!", "Вы мне во сне сегодня приснились .Ваши фотографии это что-то .Вы лучший ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Олег, начинай уже кого-то отгадывать", – написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Олег Винник, Могилевская, Зарицкая, Каменских и другие звезды, которых не хвалили: "за всю мою жизнь никто...".

Напомним, что Данилко на шоу "Маска" удивил реакцией на приставания Поляковой, появилось видео: "Оля не в его вкусе".

A еще Politeka сообщала, что Олег Винник серьезно болен и отменяет концерты по стране: "За кулисами он даже упал".