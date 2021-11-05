Відома співачка Ольга Полякова у чорному корсеті почала зачаровувати танцем Андрія Данилка на шоу "Маска".

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон шоу "Маска". Його зірковими детективами стали Настя Каменських, Олег Винник, Дзідзьо та Ольга Полякова. Також до них приєднався Андрій Данилко.

Так, на цей раз на акаунті шоу "Маска" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах Оля Полякова в червоній перуці та у відкритому шкіряному вбранні з батогом почала зачаровувати танцем Андрія Данилка. Артист в той момент намагається попити чай, а Дзідзьо, що сидить поруч, спостерігає за тим, що відбувається.

"Оля, дай чай попити", - відреагував на Полякову Андрій Данилко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Якби не Полякова і Данилко так нудно було б у них самі класні жарти", "Які класні детективи, просто обожнюю", "Оля не в його смаку, в його смаку мама Вєрки Інна 😆 як бігав на сцені за нею".

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