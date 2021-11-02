У мережі опублікували відео фрагмент інтерв'ю Олега Винника, в якому він розповів про ідіотів в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що об'їздив всю Україну в своїх турах. Також співак з ведучим обговорили ідіотів, які керують країною.

За словами Винника, зі своїми концертами він вже раз двадцять об'їздив всю країну, міста в яких є сцена. Артист зазначає, що тільки зараз, в зрілому віці побачив і полюбив Україну, адже свого часу, ще будучи молодим він поїхав до Німеччини.

"У мене серце кров'ю обливається, Господи, яка красива країна, етнічно, які різні регіони, наскільки це цікаво", - із захопленням розповідає Винник.

"І які ідіоти нею керують", - парирує Гордон. Співак з ним погоджується: "На жаль. Багато ідіотів змінювалося. Не хотілося б. Ось це якось трохи прикро".

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