Українські селебріті відверто розповіли, що в дитинстві їх не хвалили батьки або близькі, і як це вплинуло на їхнє життя.

Як повідомляє Politeka.net, українські знаменитості Олег Винник, Наталія Могилевська, Настя Каменських, Світлана Тарабарова, Олександра Зарицька зізналися, що їх не хвалили взагалі або хвалили дуже рідко в дитинстві.

Так, Винник зізнався, що не дуже-то його хвалили в дитинстві, так він був "вискочкою". "Не було за що. Я був дуже такий видний, не міг всидіти", - з посмішкою згадує артист.

Не отримувала зайвої похвали і солістка групи Kazka Олександра Зарицька. "Якось похвали не чула. Насправді хвалили дуже рідко". Про таку ж ситуацію розповіла і співачка Настя Каменських, вона зазначила, що її ніколи не хвалили в дитинстві.

Ще одна українська зірка Наталія Могилевська зізналася, що в дитинстві була дуже талановитою, але не отримувала похвали. І це, за словами артистки, вплинуло на її життя.

"Я була дуже талановитою дівчинкою, але за все моє життя Мені ніхто цього не сказав. І взагалі, ніхто не сказав, що вчиться – це класно, це потрібно. Все навчання, мені все легко давалося, але я отримувала трійки, я тільки співала і танцювала. А ось сьогодні я отримую дійсно серйозну освіту, я вчуся в американській Академії. Тобто, я сьогодні добираю те, що не набрала тоді. І це тільки тому, що мене ніхто не хвалив", - розповіла Могилевська.

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