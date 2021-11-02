Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила поклонников в сети необычным снимком, и неожиданно заговорила о возрасте.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица и собственница школы талантов Наталья Могилевская, которая была главной судьей вокального шоу "Співають всі", поделилась в Instagram очаровательным фото, а в подписи к нему заговорила о возрасте.

На фотографии артистка запечатлена в интересной локации и необычном образе. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней белоснежные брюки и свободная блуза с расстегнутыми верхними пуговицами. Волосы Натальи распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только озабоченный задумчивый вид, она не смотрит в объектив.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Не бывает слишком МАЛО лет, чтобы начать строить своё дело. Не бывает слишком МНОГО лет, чтобы осознать свою мечту". Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях.

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