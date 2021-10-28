Певица Наталья Могилевская с подружкой показали одинаковые наряды, устроив соревнование, кому больше подходит образ.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская более 20 лет радует украинцев своим пением. Звезда была дважды замужем, но с 2011 года у артистки не было официальных отношений. Также Наталья занимается продюсерством, а еще ведет страничку в социальной сети Инстаграм.

На новом фото Наталья біла в пушистом наряде, как и ее подруга Катя Варнава, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение Крыма. Если Могилевская лежала, впечатляя ножками, то Катя стояла, надев босоножки.

"Товарищи-стилисты, вы хотите рассорить подруг? Вам это не удастся!", - написала Наталья.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Крутое фото и одежды", "А вы подруги?! С Варнавой", "Наташа, крутое фото", "Ты точно лучше, Наташа", "Вы лучше, точно".

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