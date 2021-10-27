Финалистка 1 сезона шоу «Співають всі» Наталья Слаква, которой главная судья шоу Наталья Могилевская обещала песню, поделилась подробностями.

В финале Наталья исполняла песню Максима Фадеева и Наргиз «Мы вдвоем». Чтобы опасть в тройку лучших, ей нужно было набрать 85 голосов, однако судьи дали участнице 77 голосов.

Тем не менее Наталья не огорчилась из-за такого результата, передает «Наше місто».

«Я довольна своим результатом. Хотя расстроилась, что проект 1 сезона закончился. Я полностью удовл етворена. Мне очень понравился финал. Каждый из нас был достойным участником», — рассказала участница шоу.

Также Наталья добавила, что ее участие в проекте очень порадовало ее маму.

«Она, наверное, даже счастливее меня. Это ее мечта – увидеть, как ее дети выступают. Она никак не может насмотреться. Родные очень довольны, звонили поздравляли», — делится впечатлениями Наталья.

Отметим, судьи были восхищены выступлением девушки, а Наталья Могилевская даже подарила Наташе песню и предложила записать ее в своей студии. Правда после проекта на связь она не выходила.

«Могилевская еще со мной не связывалась. Я немного расстроена из-за этого. Каждый день жду, что она мне она позвонит. Надеюсь, все будет хорошо», — добавила финалистка.

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