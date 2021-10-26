Певица Анастасия Приходько, которая стала одной из самых ярких судей "звездной сотни" на шоу "Співають всі", показала травму, рассказав о ней подробности.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является успешной отечественной певицей. Звезда выступала на "Евровидении", но победы там не одержала. Недавно Приходько стала одной из ста судей "Співають всі", где вошла в "звездную сотню". Не забывает Анастасия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото певица показала свою руку. Можно сразу заметить огромную татуировку (сову) на плече. Также у Анастасии можно заметить на руке следы от зубов. Как оказалось, артистку укусил ребенок, которого Приходько родила в этом году.

"Спасибо дедушке за помощь. Сон для слабаков. Ночь без сна", - написала фразами Приходько.

"Девочки, у меня все и сразу. Так засыпает малыш, он кусается сильно, так как зобы нижние пошли. А еще у мужа впереди день рождения. Все и сразу))) Я вернусь - обещаю", - поделилась Анастасия.

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