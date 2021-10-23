Известная певица и судья популярного вокального шоу "Співають всі" Анастасия Приходько, которая отличилась там скандальным поведением, поделилась кадрами радостного события.

Как пишет Politeka.net, видео артистка выложила на своей страинце в Инстаграм.

Как известно, с 2010 года Приходько жила с бизнесменом Нури Кухилавой, которому родила дочку. В 2013 году артистка вышла замуж, не став раскрывать личность своего мужа. Известно, что его зовут Александр. Вместе они учились в одной школе. Мужчине она родила двоих детей. Известно, что в 2019 году пара обвенчалась в церкви.

Сейчас Приходько трое детей дочь Нанна, сын Гордей и сын Лука.

Младшего только крестили. На своей страинце в Инстаграм артистка поделилась кадрами церемонии.

«Солнышко наше, Лука❤ Пусть Ангел-Хранитель оберегает тебя, наша радость», - написала она.

Приходько поздравляют с крестинами, желая долгой жизни маленькому сыну под покровительством ангела-хранителя.

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