Известная певица и судья популярного вокального шоу "Співають всі" Анастасия Приходько, которая отличилась там скандальным поведением, поделилась кадрами радостного события.
Как пишет Politeka.net, видео артистка выложила на своей страинце в Инстаграм.
Как известно, с 2010 года Приходько жила с бизнесменом Нури Кухилавой, которому родила дочку. В 2013 году артистка вышла замуж, не став раскрывать личность своего мужа. Известно, что его зовут Александр. Вместе они учились в одной школе. Мужчине она родила двоих детей. Известно, что в 2019 году пара обвенчалась в церкви.
Сейчас Приходько трое детей дочь Нанна, сын Гордей и сын Лука.
Младшего только крестили. На своей страинце в Инстаграм артистка поделилась кадрами церемонии.
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«Солнышко наше, Лука❤ Пусть Ангел-Хранитель оберегает тебя, наша радость», - написала она.
Приходько поздравляют с крестинами, желая долгой жизни маленькому сыну под покровительством ангела-хранителя.
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