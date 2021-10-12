Известная певица и судья популярного вокального шоу "Співають всі" Анастасия Приходько, которая прославилась там своим скандальным поведением, заговорила о том, чтобы стать мамой еще раз.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году. Сейчас она является судьей популярного вокального шоу "Співають всі".

Так, на этот раз Анастасия Приходько опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Певица часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. У Приходько спросили, хочет ли она еще детей. Напомним, сейчас у певицы трое детей - дочь Нанна, сын Гордей и сын Лука.

"Я думаю, что пять детей это будет нормально. Пока что у меня их трое. Еще надо две дочки. Вы бы видели сейчас лицо моего мужа, который сидит рядом", - с улыбкой рассказала Настя Приходько.

"Не, ну пока что нам троих хватает, посмотрим", - заинтриговала певица.

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