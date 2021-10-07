Певица Анастасия Приходько, которая стала одной из судей шоу «Співають всі», похвасталась кадрами своего досуга.

Как сообщает Politeka.net, видео появилось на странице артистки в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Уже морозы на носу. А меня лето не отпускает», - написала она.

Приходько показала, как купается в бассейне. На ней был надет белый купальник с прозрачными вставками.

Мать троих детей может похвастаться замечательной фигурой. При этом сама Приходько заявляет, что никаких диет для похудения не придерживается. Также певица говорит, что занятия спортом – это не ее.

Кадры восхитили поклонников артистки.

«Ух ты какой кекс», «Вы крутая🔥 татуировки шикарные🔥», «Ты супер», - отреагировали фолловеры Приходько на ее новый пост.

Отметим, ранее хвасталась своим теплым бассейном Оля Полякова.

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