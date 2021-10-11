Известная певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько в черном платье открыла вид на бедра и заговорила о психическом здоровье.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной украинской артисткой. Недавно она стала одной из звездной сотни на телепроекте "Співають всі". Там она прославилась своим скандальным поведением.

Так, на этот раз Анастасия Приходько поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре артистка позирует в соблазнительной позе в черном платье из легкой ткани. В нём она открывает вид на свою фигуру.

"Сегодня всемирный день психического здоровья 👌как думаете, есть ли в мире абсолютно здоровые уравновешенные люди?



Ииииии....нескучного воскресенья, друзья", — пожелала Анастасия Приходько.

Поклонники оставили комментарии со своими мыслями и ответили артистке на вопрос: "Мне кажется вряд ли", "К сожалению нет", "В каждом есть псих идеален лишь Бог!", "Конечно есть".

Ранее сообщали, судья "Співають всі" Приходько сразила образом, как у Анджелины Джоли: "Сегодня будет интересно..."

Также, Никитюк, Горбунов, Приходько и другие звезды впечатлили осенними образами: "Дорвались как вшивый до бани..."

Politeka рассказывала, Приходько после конфликта на "Співають всі" предложили сменить гражданство: как она отреагировала