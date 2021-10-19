Известная певица Анастасия Приходько, которая была судьей на шоу "Співають всі", показала на улице нежности со своим любимым мужем-бизнесменом.

Уже восемь лет звезда замужем за своим школьным другом, бизнесменом Александром, передает Politeka.net.

В этом браке певица родила двоих сыновей, Гордея и Луку, также у артистки есть старшая дочь от первого мужа - Нанна.

Примечательно, что певица очень редко показывает своего мужа. По словам Приходько, Александр совершенно не публичный человек, поэтому не любит к себе лишнего внимания.

Поэтому каждое редкое фото с супругом вызывает большой интерес публики. В новом посте Настя Приходько появилась в белом наряде, а в это время со спины ее обнимал супруг.

В посте певица рассказала, что муж в любой ситуации остается для нее поддержкой.

"Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всем моя поддержка❤️ Во всех моих идеях фикс🙈... Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные украдкой на телефон, где тебя почти не видно, всё равно мне очень нравятся 🥰!", - написала артистка.

За три часа публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:

"Хорошая пара, счастья Вам безграничного", "Вы невероятно красивая 👏", "Чудесные❤️ счастья вам навсегда🙌".

Отметим, Анастасия Приходько на шоу "Співають всі" высказывала свое мнения, отчего ее назвали "острой на язык".

Напомним, Настя Приходько показала свою старшую дочь

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