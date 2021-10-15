В сети показали, кто на шоу "Співають всі", где капитаном звездой сотни является Наталья Могилевская, кто сделает финальный выпуск шоу незабываемым.

Как пишет Politeka.net, "Співають всі" - это новое украинское шоу, где звездная сотня во главе с Натальей Могилевской слушают участников и начинают петь с ними, если им нравится исполнение. Чем больше артистов начали петь с участником, тем успешней выступление. На страничке "Зіркового шляху" появились подробности о финале шоу.

На кадрах показали Анастасию Приходько, украинскую певицу и участницу Евровидения. В подборке были самые устрые цитаты, где артистка критиковала участников за профессии, образы и другое.



"Я оцениваю как артиста в целом. Образ, песню, для меня это важно", - сказала Приходько в одном из выпусков.



"Не дотянули знаете почему? Вы постоянно держались за свое причинное место, вроде оно у вас болит", - сказала другому частнику Анастасия.



"Это нет претензии к вам, просто вы мне не нравитесь", - отметила еще в одном выпуске звезда "Евровидения".



"Когда вышли и сказали, что: "Я ТикТокер и блогер". Вы этим хвастались, чем расстроили меня, к сожалению, я не считаю это профессией", - заявила еще одному участнику Анастасия.



"Меня здесь все считают змеей, но на самом деле это не так", - отметила Приходько.



"Такая тенденция пошла. Неуважение к сцене. И это неуважение в голом бюсте, красных носках, вы нам показали себя", - раскритиковала участницу артистка.

"Острая на язык Анастасия Приходько сделает финал "Співають всі" еще жарче

Цитаты певицы Анастасии Приходько на Співають всі стали легендарными, так улучшайте настроение - вспоминайте самые крутые. Уверены, завтра также будет горячо!", - было написано под видео.

Фанаты посмотрели его несколько тысяч раз и не оставили комментарии.

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