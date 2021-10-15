В сети показали, кто на шоу "Співають всі", где капитаном звездой сотни является Наталья Могилевская, кто сделает финальный выпуск шоу незабываемым.
Как пишет Politeka.net, "Співають всі" - это новое украинское шоу, где звездная сотня во главе с Натальей Могилевской слушают участников и начинают петь с ними, если им нравится исполнение. Чем больше артистов начали петь с участником, тем успешней выступление. На страничке "Зіркового шляху" появились подробности о финале шоу.
На кадрах показали Анастасию Приходько, украинскую певицу и участницу Евровидения. В подборке были самые устрые цитаты, где артистка критиковала участников за профессии, образы и другое.
"Я оцениваю как артиста в целом. Образ, песню, для меня это важно", - сказала Приходько в одном из выпусков.
"Не дотянули знаете почему? Вы постоянно держались за свое причинное место, вроде оно у вас болит", - сказала другому частнику Анастасия.
"Это нет претензии к вам, просто вы мне не нравитесь", - отметила еще в одном выпуске звезда "Евровидения".
"Когда вышли и сказали, что: "Я ТикТокер и блогер". Вы этим хвастались, чем расстроили меня, к сожалению, я не считаю это профессией", - заявила еще одному участнику Анастасия.
"Меня здесь все считают змеей, но на самом деле это не так", - отметила Приходько.
"Такая тенденция пошла. Неуважение к сцене. И это неуважение в голом бюсте, красных носках, вы нам показали себя", - раскритиковала участницу артистка.
"Острая на язык Анастасия Приходько сделает финал "Співають всі" еще жарче
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
Трагедия на украинской трассе, много жертв: видео с места
Ситуация с ковидом на пределе, Украина движется по "итальянскому" сценарию: предупреждение МОЗ
Дважды разведенный Пономарев приодел любимицу, с которой живет: "Какая красотка"
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво, мечтающий о браке с украинкой, показал, с кем делит свою огромную постель: фото
Цитаты певицы Анастасии Приходько на Співають всі стали легендарными, так улучшайте настроение - вспоминайте самые крутые. Уверены, завтра также будет горячо!", - было написано под видео.
Фанаты посмотрели его несколько тысяч раз и не оставили комментарии.
Напомним, судья «Співають всі» Могилевская разоткровенничалась об отношении к деньгам
А еще Politeka сообщала, что к Могилевской ворвались журналисты в гримерку и показали, что скрывает звезда
Также Politeka писала, что судья шоу "Співають всі" раскрыл свои планы на свадьбу с Могилевской