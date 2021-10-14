Шоу "Співають всі" подходит к своему логическому завершению, уже 16 октября состоится финал, в котором за пол миллиона гривен будут бороться 14 участников, которые поразили судей и зрителей своим талантом

Так, в финал проходит 28-летний Валентин Мушинский, который вышел на сцену народного шоу с песней культовой группы Linkin Park – Numb. Парню удалось получить от звездной сотни 93 балла.

Поборется за победу 39-летняя киевлянка Елена Жигарева. Во время первого выступления она исполнила трек группы "А-Студио" – "Улетаю", которым подняла 89 судей. А для певческой дуэли выбрала хит Fergie – London Bridge и получила за него 90 баллов.

Также шансы на победу имеет 16-летний Муаяд Абдельрахим, который спел песню Андрея Кузьменко – "Люди, как корабли".

Будет в финале и 38-летняя Татьяна Кисилева.

В числе финалистов также 20-летняя Катя Северова, которая очень чувственно спела "Обійми" группы "Океан Эльзы" и получила 99 баллов.

13-летняя Софья Артеменко покорила исполнением хита Go_A – SHUM, который помог собрать 99 баллов и оказаться среди тройки лидеров.

Попала в финал и Наталья Слаква из Ивано-Франковска, которая смогла поднять 100 судей, проникновенно спев хит "Неангелов" – "Роман".

Группа 7teens пришла на "Поют все!" с песней The Hardkiss feat. Монатика – "Кобра". Подростки получили 98 баллов, однако впоследствии пришлось выступать в певческой дуэли. Для этого они выбрали трек группы Kalush – "Зори", который принес 95 баллов.

39-летний львовянин Ескен Зова покорил судей исполением Rolling on the River.

Также в финал попала ровенская группа LIBERTY.

37-летний Шломо Низин из Израиля получил 100 баллов за всемирно известный хит Фрэнка Синатры – I Love You Baby.

Также за победу буде бороться в финале 20-летний Владислав Малентьев из города Донецк.

13-летний одессит Егор Уманец потряс судей безупречным исполнением песни Creep и получил 99 баллов.

Прошла в финал и 30-летняя киевлянка Дарья Ковтун.

Зрители буквально замерли в ожидании финала.

«Не понимаю совершенно. КАК из такого количества талантов можно выбрать одного победителя 🤔 Жду эфир с нетерпением», «Нет только не финал, мне малоооооо, хочу ещё», «В смысле финал уже? А чего сезон такой короткий?», - пишут в комментариях.

Тем не менее не все верят в прозрачность проекта.

«Пахнет кумовством», «Композитор сидит в сотне, а жена выступает, чем не доказательство, ведь она не была лучшей», «Согласна. Там больше половины лучше её были», - пишут в Сети.

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