Известной певице Анастасии Приходько, которая стала судьей на популярном вокальном шоу "Співають всі", где прославилась своим скандальным поведением, припомнили поведение.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной украинской артисткой. Недавно она стала одной из звездной сотни на телепроекте "Співають всі". Там она прославилась своим скандальным поведением.

Так, на этот раз на ютуб-канале шоу "Співають всі" появилось новое видео. В нём собрали нарезку моментов, где Анастасия Приходько показывает свой характер. На один из выпусков певица пришла в костюме Малифисенты, которую играла Анджелина Джоли. Ведущий шоу Остапчук пошутил, что Приходько пришла наконец-то во всём домашнем.

Артистка часто негативно оценивала выступление участников, и давала ответ почему.

"Это нет претензии к вам, просто вы мне не нравитесь", — объяснила участнику Приходько.

"Меня все тут считают змеей, однако это не так", — добавила певица.

На выступление участника, который покорил судей своей харизмой и энергичным выступлением певица высказала всё, что думает.

"Такая тенденция пошла, неуважение к сцене. И это неуважение в этих красных носках, раздетом виде. Вы нам показали себя", — прокомментировала выступление одного из участников Анастасия Приходько.

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