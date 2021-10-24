Известная украинская певица, судья популярного шоу "Співають всі" Анастасия Приходько поделилась с поклонниками фотографиями с крестин своего маленького сына Луки.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя певица, которая получила известность после победы на российской "Фабрике звезд", в 2010 году родила дочь Нану от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Несмотря на это союз пары распался в 2013 году. В том же году Приходько снова вышла замуж, а уже через два года родила сына Гордея. В браке с мужем Александром Настя воспитывает троих детей - Нану, Гордея и маленького Луку, который появился на свет в этом году.

В своем Instagram певица поделилась фотографиями с радостного для нее события - крестин самого маленького Луки.

"Наш дорогой, любимый, родной мальчик! Лука❤️ Мы с папой, Наной и Гордеем очень счастливы, что у тебя появился Ангел-Хранитель👼 Пусть он возьмёт тебя под своим крылья и оберегает от всех невзгод, дарит свое Божественное тепло и защиту! Мы тебя очень сильно любим! А крёстные у тебя самые лучшие ❤️❤️❤️ ", - написала Настя.

Поклонники оценили публикацию певицы и написали комментарии.

"Поздравляю вас !Божьего благословения всей вашей семье!А маленькому Луке всегда по жизни Ангела Хранителя, Божьей опеки! 🙏🙏🙏 ", "Поздравляю вас 💐 пусть ангел хранитель его оберегает 😇😍 здоровье вашей семье ♥", "Поздравляю вас! Божьего благословения маленькому 🙏❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Приходько удивила новым образом и обратилась к поклонникам: "Мама пошла гулять...".

Напомним, что судью "Співають всі" Приходько сняли с любимым мужчиной, которого она обычно скрывает: "Тайком на телефон".

A еще Politeka сообщала, что Острой на язык Приходько припомнили скандалы на "Співають всі": "Вы мне не нравитесь".