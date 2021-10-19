Відома співачка Анастасія Приходько, яка була суддею на шоу "Співають всі", показала на вулиці ніжності зі своїм коханим чоловіком-бізнесменом.

Вже вісім років зірка одружена зі своїм шкільним другом, бізнесменом Олександром, передає Politeka.net.

У цьому шлюбі співачка народила двох синів, Гордія і Луку, також у артистки є старша дочка від першого чоловіка - Нанна.

Примітно, що співачка дуже рідко показує свого чоловіка. За словами Приходько, Олександр абсолютно не публічна людина, тому не любить до себе зайвої уваги.

Тому кожне рідкісне фото з чоловіком викликає великий інтерес публіки. У новому пості Настя Приходько з'явилася в білому вбранні, а в цей час зі спини її обіймав чоловік.

У пості співачка розповіла, що чоловік в будь-якій ситуації залишається для неї підтримкою.

"Моя опора, мій ангел-хранитель! Завжди і в усьому моя підтримка❤️ у всіх моїх ідеях фікс🙈... Люблю тебе, Саша! І ці рідкісні фото, зроблені крадькома на телефон, де тебе майже не видно, все одно мені дуже подобаються 🥰!",- написала артистка.

За три години публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:

"Хороша пара, щастя вам безмежного", "ви неймовірно красива👏", " чудові❤️ щастя вам назавжди🙌".

Зазначимо, Анастасія Приходько на шоу "Співають всі" висловлювала свою думку, тому її назвали" гострою на язик".

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