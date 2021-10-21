Відома співачка Анастасія Приходько, яка прославилася своєю скандальною поведінкою на шоу "Співають всі", похвалилася вбранням.

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році.

Так, цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Приходько показує свій образ. На ній шикарне атласне плаття персикового кольору в підлогу. Сукня відмінно демонструє красиву фігуру співачки. Свій образ вона доповнила аксесуарами і яскравим макіяжем.

"Як вам сьогодні мій образ?",- запитала у шанувальників співачка.

"Ну ось! Мама пішла гуляти...",- підписала фото Настя Приходько.

Реакцій і коментарів під фотографіями немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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