Известная певица Анастасия Приходько, которая прославилась своим скандальным поведением на шоу "Співають всі", похвасталась нарядом.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Приходько показывает свой образ. На ней шикарное атласное платье персикового цвета в пол. Платье отлично демонстрирует красивую фигуру певицы. Свой образ она дополнила аксессуарами и ярким макияжем.

"Как вам сегодня мой образ?", - спросила у поклонников певица.

"Ну вот! Мама пошла гулять...", - подписала фото Настя Приходько.

Реакций и комментариев под фотографиями нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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