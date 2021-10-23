Відома співачка і суддя популярного вокального шоу "Співають всі" Анастасія Приходько, яка відзначилася там скандальною поведінкою, поділилася кадрами радісної події.

Як пише Politeka.net, відео артистка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, з 2010 року Приходько жила з бізнесменом Нурі Кухілавою, якому народила доньку. У 2013 році артистка вийшла заміж, не ставши розкривати особистість свого чоловіка. Відомо, що його звуть Олександр. Разом вони вчилися в одній школі. Чоловікові вона народила двох дітей. Відомо, що в 2019 році пара повінчалася в церкві.

Зараз Приходько троє дітей дочка Нанна, син Гордій і син Лука.

Молодшого тільки хрестили. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами церемонії.

"Сонечко наше, Лука❤ нехай Ангел-Хранитель оберігає тебе, наша радість", - написала вона.

Приходько вітають з хрестинами, бажаючи довгого життя маленькому синові під заступництвом ангела-хранителя.

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