Відомій співачці Анастасії Приходько, яка стала суддею на популярному вокальному шоу "Співають всі", де прославилася своєю скандальною поведінкою, пригадали поведінку.

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською артисткою. Нещодавно вона стала однією із зоряної сотні на телепроєкті "Співають всі". Там вона прославилася своєю скандальною поведінкою.

Так, цього разу на ютуб-каналі шоу "Співають всі" з'явилося нове відео. У ньому зібрали нарізку моментів, де Анастасія Приходько показує свій характер. На один з випусків співачка прийшла в костюмі Маліфісенти, яку грала Анджеліна Джолі. Ведучий шоу Остапчук пожартував, що Приходько прийшла нарешті у всьому домашньому.

Артистка часто негативно оцінювала виступ учасників, і давала відповідь чому.

"Це немає претензії до вас, просто ви мені не подобаєтеся", - пояснила учаснику Приходько.

"Мене всі тут вважають змією, однак це не так", - додала співачка.

На виступ учасника, який підкорив суддів своєю харизмою та енергійним виступом співачка висловила все, що думає.

"Така тенденція пішла, неповага до сцени. І це неповага в цих червоних шкарпетках, роздягненому вигляді. Ви нам показали себе", - прокоментувала виступ одного з учасників Анастасія Приходько.

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