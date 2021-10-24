Юного Муаяда Абдельрахима, который стал победителем шоу "Співають всі", попросил выйти на сцену известный украинский певец и спеть вместе с ним.

Соотвествующее видео юное дарование обнародовал у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, Муаяд Абдельрахим пришел на концерт певца Артема Пивоварова, который был судьей шоу "Співають всі".

Пивоваров заметил юного артиста в толпе и попросил его подняться на сцену.

«Молодой человек, мы кажется знакомы с вами. Можно вас позвать на сцену и представить», - обратился певец к юноше.

После эти слов 16-летний Муаяд поднялся на сцену и спел вместе с Пивоваровым одну из песен на радость публике.

«Спасибо вам большое (@pivovarovmusic )за такой прекрасный, невероятный и зажигательный вечер. Для меня это гордость и честь выступать с вами на одной сцене. Нету слов, одни незабываемые эмоции😍❤️», - поделился своими впечатлениями юный победитель "Співають всі".

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