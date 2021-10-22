Юный певец Муаяд Абдельрахим, который стал победителем шоу "Співають всі" и восхитил своим пением всех членов жюри конкурса во главе с Натальей Могилевской, обратился к украинцам.

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу юного артиста, выступление которого потрясло не только зрителей проекта, но и судей, среди которых Наталья Могилевская, Олег Винник, Амадор Лопес, Нина Матвиенко. Звезды вставали со своих мест и аплодировали парню стоя.

Муаяд Абдельрахим поделился новыми фото.

«Не ждите идеального момента. Берите каждый момент и делайте его идеальным», - написал он.

«Очень классная фотография!», «Вау, вау», «Как будто бы с Нетфликса», «Невероятный», «Очень-очень красивый», «Твои фото и выступления делают моменты идеальными», «Талантливый, умный, красивый, настоящий!!! Я думала, что таких людей уже не встретишь», «Просто идеал», - пишут в комментариях.

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