Ведущий "Голосу країни" Слава Демин, с которым очень дружна певица Тина Кароль, рассказал о конфликте с украинской исполнительницей Натальей Могилевской.

Известный ведущий принял участие в съемках шоу "Співають всі", где занял место одного из 100 судей, передает Politeka.net. Капитаном на проекте выступила украинская певица Наталья Могилевская.

Слава Демин в новом стори в Инстаграм рассказал, как ему работалось с артисткой.

"Наташа крутая! Очень творческая. На съемках мы даже один раз жестко поссорились, но через час уже помирились", - написал Демин.

Отметим, Слава Демин часто берет интервью у украинских селебрити, со многими из них он в приятельских отношениях.

Однако случались и конфликты. В частности, с певицей Надеждой Мейхер, у которой интервьюер спросил о пластике. Звезда резко отреагировала, а затем заблокировала его в соцсетях. По словам ведущего, певица во время личной встречи призналась, что разочаровалась в нем.

Демин отметил, что на самом деле у него мало друзей в шоу-бизнесе, ведь ему трудно доверять знаменитостям. К примеру, несмотря на долгое знакомство с Димой Монатиком, доверять он ему стал только недавно.

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