Известный теле- и радиоведущий Слава Демин, который недавно имел конфликт с Натальей Могилевской в шоу "Співають всі", рассказал о своей болезни.

Как пишет Politeka.net, Слава Демин - бессменный ведущий "Радио Люкс". Кроме этого, он был ведущим бэкстейджа шоу "Голос країни" и имеет собственный проект на YouTube" Слава+", в котором берет интервью в украинских знаменитостей. К тому же, недавно Демин согласился стать одним из ста судей на популярном шоу "Співають всі", где капитаном была Наталья Могилевская.

Так, недавно в своем Instagram Демин рассказал, что однажды у него был серьезный конфликт с капитаном сотни, но уже через час они помирились.

Слава - активный пользователь социальных сетей. Он часто делится подробностями с поклонниками в своем Instagram. Так, недавно Демин рассказал о своей юношеской болезни и сказал, какой диагноз ему ставили.

"В юношестве был хронический пиелонефрит левой почки. Бабушка каждые полгода уже 20 лет талдычит пойти проверить почки. Наконец нашел время за 20 лет", - сказал Демин.

"Ненавижу больницы! Хотя в этой частной все прилично", - написал Слава.

Так, Слава сдал необходимые анализы, которые подтвердили, что сейчас у ведущего с почками все впорядке.

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