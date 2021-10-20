Українська співачка Оля Полякова, яка кілька днів тому здивувала номером на «Танці з зірками», з'явилася в компанії слави Дьоміна на Заході і вразила витівкою.
Ольга Полякова вирішила відвідати захід і з'явилася в оригінальному образі. На допрем'єрному показі фільму " Де гроші?"зірка з'явилася в джинсовому костюмі світло-блакитного відтінку. Куртка із золотою бахромою відразу ж привернула увагу до себе.
Відзначилася Ольга не тільки вбранням перед публікою. Артистка встигла зробити кілька пам'ятних фото з колегами, в тому числі і зі Славою Дьоміним, який вирішив насмішити зірку своїми піснями.
"Ти дівчинка, але та ще коза... що там далі-то?"- запитує Слава У Ольги.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Санта Дімопулос чи Власова: Макс Леонов вперше вирішив відповісти, хто краща
Виліт з "Майстер Шеф" улюблениці глядачів призвело до скандалу: "Вибачте, але це вкрай нечесно"
Сумська з Борисюком покинули Україну, кадри з Борисполя: "Ви навіть не уявляєте..."
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Зірка не залишила питання без відповіді, схопившись за бахрому: "Слова класичних творів Треба знати напам'ять!».
Раніше ми писали, що Полякова взяла участь у новому ефірі танцювального шоу. Причому зірка вирішила показати фігуру найкращим чином на зйомках. Завдяки стильному вбранню з паєток і яскравому вечірньому макіяжу Полякова підкреслила свої достоїнства.
У чорній сукні до підлоги з оригінальним дизайном вгорі на декольте, а також з високим розрізом з одного боку Ольга показала свою головну гордість.
Нагадаємо, що Оля Полякова показала, чим закінчився її похід в салон краси.
Як повідомляла Politeka, Полякова в сукні з ефектним розрізом запалила на паркеті "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Полякова після особливих процедур різко помолодшала: "який овал обличчя...".