Українська співачка Оля Полякова, яка кілька днів тому здивувала номером на «Танці з зірками», з'явилася в компанії слави Дьоміна на Заході і вразила витівкою.

Ольга Полякова вирішила відвідати захід і з'явилася в оригінальному образі. На допрем'єрному показі фільму " Де гроші?"зірка з'явилася в джинсовому костюмі світло-блакитного відтінку. Куртка із золотою бахромою відразу ж привернула увагу до себе.

Відзначилася Ольга не тільки вбранням перед публікою. Артистка встигла зробити кілька пам'ятних фото з колегами, в тому числі і зі Славою Дьоміним, який вирішив насмішити зірку своїми піснями.

"Ти дівчинка, але та ще коза... що там далі-то?"- запитує Слава У Ольги.

Зірка не залишила питання без відповіді, схопившись за бахрому: "Слова класичних творів Треба знати напам'ять!».

Раніше ми писали, що Полякова взяла участь у новому ефірі танцювального шоу. Причому зірка вирішила показати фігуру найкращим чином на зйомках. Завдяки стильному вбранню з паєток і яскравому вечірньому макіяжу Полякова підкреслила свої достоїнства.

У чорній сукні до підлоги з оригінальним дизайном вгорі на декольте, а також з високим розрізом з одного боку Ольга показала свою головну гордість.

Нагадаємо, що Оля Полякова показала, чим закінчився її похід в салон краси.

Як повідомляла Politeka, Полякова в сукні з ефектним розрізом запалила на паркеті "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Полякова після особливих процедур різко помолодшала: "який овал обличчя...".