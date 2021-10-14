Відомий український радіоведучий Слава Дьомін на шоу "Співають всі!" заговорив про весілля з головною суддею проекту, співачкою Наталією Могилевською.

Як пише Politeka.net, на YouTube-каналі проекту з'явилося нове відео з бекстейджу, на якому одному з суддів шоу, Дьоміну, поставили каверзне питання. Так, ведучому нагадали, що на шоу він з'явився поруч з Могилевською, яка була у фаті. У Слави, який, як відомо, дружить з Тіною Кароль, поцікавилися, що це означало.

"Яке було питання? Чи не дарма Наталя Могилевська одягала фату? Ви натякаєте на те, що у нас може бути весілля з Наталією Могилевською? Між іншим, я не проти зустрічатися з такою класною, такою красивою, сексуальною співачкою і жінкою", - зізнався Дьомін.

Він продовжив, зазначивши, що Могилевська заслуговує найкрасивішого чоловіка.

"Поруч з Наталією Могилевською повинен сидіти найкрасивіший чоловік цього шоу. Його не було, тому посадили мене...я не проти, в принципі", - пояснив Дьомін.

Він також поцікавився у ведучого Вані Рассела, чи бачить він їх з Могилевською в якості пари, а, отримавши ствердну відповідь, запропонував йому провести їх весілля. Слава також домовився з Сергієм Танчинцем, щоб той заспівав на весіллі.

"Бачите, все легко, просто", - додав Дьомін.

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