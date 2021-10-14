Відомий український радіоведучий Слава Дьомін на шоу "Співають всі!" заговорив про весілля з головною суддею проекту, співачкою Наталією Могилевською.
Як пише Politeka.net, на YouTube-каналі проекту з'явилося нове відео з бекстейджу, на якому одному з суддів шоу, Дьоміну, поставили каверзне питання. Так, ведучому нагадали, що на шоу він з'явився поруч з Могилевською, яка була у фаті. У Слави, який, як відомо, дружить з Тіною Кароль, поцікавилися, що це означало.
"Яке було питання? Чи не дарма Наталя Могилевська одягала фату? Ви натякаєте на те, що у нас може бути весілля з Наталією Могилевською? Між іншим, я не проти зустрічатися з такою класною, такою красивою, сексуальною співачкою і жінкою", - зізнався Дьомін.
Він продовжив, зазначивши, що Могилевська заслуговує найкрасивішого чоловіка.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Не стало директора Чорнобильської АЕС, який керував станцією під час аварії: перші подробиці
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво, який мріє про шлюб з українкою, показав, з ким ділить своє величезне ліжко: фото
Обірвалося життя знаменитого українця, який був людиною-символом Львова: "Велика втрата"
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
"Поруч з Наталією Могилевською повинен сидіти найкрасивіший чоловік цього шоу. Його не було, тому посадили мене...я не проти, в принципі", - пояснив Дьомін.
Він також поцікавився у ведучого Вані Рассела, чи бачить він їх з Могилевською в якості пари, а, отримавши ствердну відповідь, запропонував йому провести їх весілля. Слава також домовився з Сергієм Танчинцем, щоб той заспівав на весіллі.
"Бачите, все легко, просто", - додав Дьомін.
Нагадаємо, друг Тіни Кароль Дьомін розкрив українцям секрет виховання єдиного сина.
Як повідомляла Politeka, друг Тіни Кароль Дьомін насмішив кадрами з суддею "Співають всі" Філоновою.
Також Politeka писала, що обурена Матвієнко поставила на місце "друга" Тіни Кароль на Співають всі.