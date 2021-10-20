Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким дуже дружна співачка Тіна Кароль, розповів про конфлікт з українською виконавицею Наталією Могилевською.

Відомий ведучий взяв участь у зйомках шоу "Співають всі" , де зайняв місце одного зі 100 суддів, передає Politeka.net. Капітаном на проекті виступила українська співачка Наталія Могилевська.

Слава Дьомін в новому сторі в Instagram розповів, як йому працювалося з артисткою.

"Наташа крута! Дуже творча. На зйомках ми навіть один раз жорстко посварилися, але через годину вже помирилися", - написав Дьомін.

Зазначимо, Слава Дьомін часто бере інтерв'ю в українських селебріті, з багатьма з них він у приятельських стосунках.

Однак траплялися і конфлікти. Зокрема, зі співачкою Надією Мейхер, у якої інтерв'юер запитав про пластику. Зірка різко відреагувала, а потім заблокувала його в соцмережах. За словами ведучого, співачка під час особистої зустрічі зізналася, що розчарувалася в ньому.

Дьомін зазначив, що насправді у нього мало друзів в шоу-бізнесі, адже йому важко довіряти знаменитостям. Наприклад, незважаючи на довге знайомство з Дімою Монатіком, довіряти він йому став тільки недавно.

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