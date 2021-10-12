Російська виконавиця Йолка, яка відома українцям як суддя пісенного шоу "Х-Фактор" прилетіла в Україну, співачка прийшла у студію "Радіо Люкс", де її радісно зустрів ведучий Слава Дьомін.

Як пише Politeka.net, 39-річна популярна співачка Єлизавета Іванців, яка зробила успішну кар’єру під псевдонімом Йолка, народилася в українському місті Ужгород. Свою музичну кар’єру співачка починала у складі гурту "B&B". Пізніше Йолка засвітилася на шоу "Х-Фактор", де була суддею разом із Сергієм Сосєдовим, Ігорем Кондратюком та репером Серьогою.

Згодом співачка переїхала до Росії, де довгий час жила та працювала. Нещодавно з’явилася інформація, що Йолка прилетіла в Україну. У сторіс в Instagram радіоведучий "Радіо Люкс" Слава Дьомін та співачка заспівали її відомий хіт "На большом воздушном шаре".

"Ліза! Привіт, Лізочка!", - сказав Дьомін.

Як бачимо, Дьомін радісно прийняв Йолку із відкритими обіймами.

Відмітимо, що раніше представники Кримськотатарського Ресурсного Центру звернувся до голови СБУ Івана Баканова з вимогою заборони в’їзду в Україну для російських артистів Басти, Ірини Круг та Йолки, у яких в жовтні та грудні заплановані виступи у Києві.

За їхніми словами, артисти порушили українське законодавство, відвідуючи окупований Крим. Ба більше, виконавець Баста відкрито підтримує анексію Криму та Донбасу.

Нагадаємо, що петиція Ігоря Кондратюка про заборону в’їзду в Україну російським виконавцям, яку він зареєстрував на сайті Президента України, за 19 днів набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

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