Російська Примадонна, легендарна співачка Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком артистом Максимом Галкіним завжди була в центрі уваги на кожному заході і концерті.

Алла Пугачова живе в шлюбі з Максимом Галкіним вже не перший рік, пара щасливо виховує маленьких дітей від сурогатної матері і живе в справжньому особистому замку, який будувала для себе кілька років. Шанувальники пари часто цікавляться їх особистим життям.

Тому на фан-сторінках часто з'являються пам'ятні ролики з артисткою та її молодим чоловіком. Незважаючи на різницю у віці, часту критику і зайву увагу в мережі, зірки зберегли свої стосунки.

У них навіть з'явився свій фан-клуб в Instagram. Ось що пишуть під архівним роликом пари:

"Дивишся і думаєш, але ж вони щасливі разом насправді!; Він класний як його не любити; Така Алла мені подобалася більше!; Яка тут щаслива Алла!!; Алла красуня! Макс такий надійний!; Солодка парочка 😍; ось такий Алла б. більше подобається зовсім худий ми не уявляємо; як Аллу можна не любити?? Жінка-епоха"»

Раніше ми писали, що 50-річна дочка легенди російської естради Алли Пугачової Крістіна Орбакайте випустила свій авторський аромат Kristina. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Аромат ідеально відображає мене, мій настрій і, сподіваюся, зачарує і вас! 💗 "- написала співачка.

На презентацію духів дочки прийшла і Алла Борисівна. Вона одягла чорний стильний костюм, а образ доповнила капелюшком і сонцезахисними окулярами. Христина для світського заходу вибрала ніжно-рожеву сукню-футляр.

Раніше Politeka писала, що онук Пугачової хвацько запалив з красивою брюнеткою: "куди поділася колишня?".

Нагадаємо, що Пугачова з новою зачіскою і в шовковій піжамі показала себе без фільтрів: "яка світла...".

A ще Politeka повідомляла, що помітно схудла Пугачова стурбувала видом в обтягуючих джинсах:"Ноги приробили чужі, чи що".