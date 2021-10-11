Російська Примадонна, легендарна співачка Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком артистом Максимом Галкіним завжди була в центрі уваги на кожному заході і концерті.
Алла Пугачова живе в шлюбі з Максимом Галкіним вже не перший рік, пара щасливо виховує маленьких дітей від сурогатної матері і живе в справжньому особистому замку, який будувала для себе кілька років. Шанувальники пари часто цікавляться їх особистим життям.
Тому на фан-сторінках часто з'являються пам'ятні ролики з артисткою та її молодим чоловіком. Незважаючи на різницю у віці, часту критику і зайву увагу в мережі, зірки зберегли свої стосунки.
У них навіть з'явився свій фан-клуб в Instagram. Ось що пишуть під архівним роликом пари:
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"Дивишся і думаєш, але ж вони щасливі разом насправді!; Він класний як його не любити; Така Алла мені подобалася більше!; Яка тут щаслива Алла!!; Алла красуня! Макс такий надійний!; Солодка парочка 😍; ось такий Алла б. більше подобається зовсім худий ми не уявляємо; як Аллу можна не любити?? Жінка-епоха"»
Раніше ми писали, що 50-річна дочка легенди російської естради Алли Пугачової Крістіна Орбакайте випустила свій авторський аромат Kristina. Про це вона повідомила у своєму Instagram.
"Аромат ідеально відображає мене, мій настрій і, сподіваюся, зачарує і вас! 💗 "- написала співачка.
На презентацію духів дочки прийшла і Алла Борисівна. Вона одягла чорний стильний костюм, а образ доповнила капелюшком і сонцезахисними окулярами. Христина для світського заходу вибрала ніжно-рожеву сукню-футляр.
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Нагадаємо, що Пугачова з новою зачіскою і в шовковій піжамі показала себе без фільтрів: "яка світла...".
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