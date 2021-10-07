На сторінці відомої 72-річної російської співачки Алли Пугачової з'явилося коротке відеозвернення, яке здивувало шанувальників, адже зірка засвітила зовнішній вигляд з мінімумом косметики.
Цього разу знаменита артистка вирішила поділитися не звичайним відео, а тематичним зверненням. Ролик Алла Борисівна присвятила своїй дочці, яка нещодавно презентувала свої парфуми.
За словами артистки, вона була вражена і їй сподобався Захід. Причому запис відео артистка робила вже вдома, без зайвої помпезності.
"Вчора була на презентації парфумів "Kristinа".В черговий раз пораділа за завжди і у всьому стильну дочку.#бравоКристина# " - написала під новим відео Пугачова.
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Звернення артистки до своєї дочки тут же привернуло увагу не тільки шанувальників, але і колег Пугачової:
"Вітаємо з презентацією @orbakaite_k ❤️; Обов'язково придбаємо 😍; ви шикарні🔥; пісня була зайвою🤣 🤣; це правда! У вас дуже шикарна і незвичайна дочка🔥; а мама рекламу зробила👏 🔥; бооожечки, улюблена АЛЛА БОРИСІВНА, яка світла 😍 ваша донечка геній!! Краща дочка кращої мами 😍; мати допомагає розкручувати))); дійсно шикарний подарунок🔥 👏».
Також нещодавно на фан-сторінці, присвяченій маленькій дочці співачки Лізі, опублікували знімок, на якому Пугачову можна побачити в простому образі, без пафосу і епатажності.
Нагадавши, Пугачова в коротких шортиках вразила фото з дитиною на руках: "Мадонна з немовлям".
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