На странице известной 72-летней российской певицы Аллы Пугачевой появилось короткое видеообращение, которое удивило поклонников, ведь звезда засветила внешний вид с минимумом косметики.

В этот раз знаменитая артистка решила поделиться не обычным видео, а тематическим обращением. Ролик Алла Борисовна посвятила своей дочери, которая недавно презентовала свои духи.

По словам артистки, она была впечатлена и ей понравилось мероприятие. Причем запись видео артистка делала уже дома, без лишней помпезности.

«Вчера была на презентации духов «Kristinа».В очередной раз порадовалась за всегда и во всем стильную дочь.#бравоКристина#» - написала под новым видео Пугачева.

Обращение артистки к своей дочери тут же привлекло внимание не только поклонников, но и коллег Пугачевой:

«Поздравляем с презентацией @orbakaite_k ❤️; Обязательно приобретём 😍; Вы шикарны🔥; Песня была лишней 🤣🤣; Это правда! У вас очень шикарная и необыкновенная дочь🔥; А мама рекламу сделала 👏🔥; Бооожечки, любимая Алла Борисовна, какая светлая😍 ваша доченька гений!! Лучшая дочь лучшей мамули 😍; мать помогает раскручивать ))); Действительно шикарный подарок🔥👏».

Также недавно на фан-странице, посвященной маленькой дочери певицы Лизе, опубликовали снимок, на котором Пугачеву можно увидеть в простом образе, без пафоса и эпатажности.

Напомним, Пугачева в коротких шортиках поразила фото с ребенком на руках: "Мадонна с младенцем".

Как сообщала Politeka, Галкин показал любимое занятие их с Пугачевой дочки, кадры попали в сеть: "Что мы будем делать?".

Также Politeka писала, что Пугачеву подловили с известным певцом прямо на вечеринке: "Аж не знает, как себя вести".