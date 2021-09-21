Російська співачка Алла Пугачова здивувала несподіваною витівкою

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок Примадонни в мережі з'явився уривок з фестивалю "Нова хвиля", гостею якого вона завжди була. На відео артистка поспішала на фестиваль на велосипеді. Артистка забралася на транспортний засіб, запевняючи Ігоря Крутого, що обов'язково встигне на захід.

"Алла, привіт. Сподіваюся, ти не запізнишся на "Нову хвилю"?",- запитав Крутий.

"Як я можу не поїхати в Юрмалу. Я просто зобов'язана поїхати", - зазначила Пугачова і помчала на велосипеді.

У коментарях шанувальники творчості Примадонни залишили їй масу приємних слів.

"На все нове, та так так!", "Яка крута", "Шкода, що Алла більше не ходить на шоу", "Нічого собі", "Примадонна в своєму репертуарі", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що останнім часом Пугачова все рідше з'являється на публіці, вважаючи за краще проводити час вдома з дітьми.

Нагадаємо, що Пугачова різко відповіла хейтерам:"нічого зі мною вам не зробити".

Як повідомляла Politeka, Галкін з Пугачовою влаштували Лізі і Гаррі незабутнє свято: "а заздрісники не можуть...".

Також Politeka писала, що Алла Пугачова після зміни образу відповіла критикам:"Бог вам суддя".