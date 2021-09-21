Российская певица Алла Пугачева удивила неожиданной выходкой

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц примадонны в сети появился отрывок с фестиваля «Новая волна», гостьей которого она всегда была. На видео артистка спешила на фестиваль на велосипеде. Артистка забралась на транспортное средство, уверяя Игоря Крутого, что обязательно успеет на мероприятие.

«Алла, привет. Надеюсь, ты не опоздаешь на «Новую волну»?», - спросил Крутой.

«Как я могу не поехать в Юрмалу. Я просто обязана поехать», - отметила Пугачева и помчала на велосипеде.

В комментариях поклонники творчества примадонны оставили ей массу приятных слов.

«На все новое, да да да!», «Какая крутая», «Жаль, что Алла больше не ходит на шоу», «Ничего себе», «Примадонна в своем репертуаре», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в последнее время Пугачева все реже появляется на публике, предпочитая проводить время дома с детьми.

Напомним, что Пугачева резко ответила хейтерам: "Ничего со мной вам не сделать".

Как сообщала Politeka, Галкин с Пугачевой устроили Лизе и Гарри незабываемый праздник: "А завистники не могут...".

Также Politeka писала, что Алла Пугачева после смены образа ответила критикам: "Бог вам судья".