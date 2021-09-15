Легендарна співачка Алла Пугачова поділилася новим фото і зробила важливу заяву

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною артисткою. У мережі часто точаться суперечки з приводу її зовнішності, оскільки співачці вже 72 роки і вона вражає своїм моложавим виглядом. Також у Алли Пугачової є знаменита дочка - Крістіна Орбакайте.

Цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, артистка разом з Максимом Галкіним близько 19-ти років. У подружжя є двоє дітей - Гаррі і Ліза. Артистка часто отримує негативні коментарі в соціальних мережах.

"Люди, люди, люди! Нічого зі мною не зробити Вам. Я давно не вірю злим словам. Чи не брешіть і будете здоровіше. БОГ вам суддя.

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Шанувальники залишили для артистки безліч коментарів: "Краща жінка! Алла БОРИСІВНА, ви прекрасна! Спасибі за творчість", "Алла Борисівна! улюблена лялечка наша!", "Улюблена прекрасна жінка і велика співачка".

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