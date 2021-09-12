Семейство были одеты по модному

Семейство Галкина и Пугачевой пошли в гости в модных нарядах

45-летний Максим Галкин и 72-летняя Алла Пугачева живут насыщенной жизнью. Они воспитывают двоих детей – двойняшек Лизу и Гарри, а шоумен занимается еще и своей карьерой. Звездные родители стараются много времени уделять своим наследникам. Также Галкин не забывает делится всем интересным со своими поклонниками.

Так, в воскресенье шоумен рассказал, что всё семейство были приглашены в гости к своим друзьям.

«Были сегодня на бар мицве Яши Достмана. С праздником вас, наши дорогие друзья!», - написал супруг Аллы Пугачевой.

«Аллочка — красотка», — говорит Галкин на видео, показывая жену с детьми.

«Красотка, красотка, красотка кабаре», — отреагировала Пугачева

«Гарри…» — перечисляет далее шоумен.

«А я – красот», — отвечает на это сын.

«А Лиза?» — спрашивает Пугачева.

«А Лиза, боже мой, забыли Лизу. К Яше Достману идем на бар-мицву. Сегодня в косухе. В общем, все модные», — отвечает на это Галкин.

Напомним, что Галкин показал, с кем проводят время его с женой малыши.

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался хозяйством жены и впечатлил откровением: «У нас в Одессе…».

Также Politeka писала, что дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"