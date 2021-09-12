Семейство Галкина и Пугачевой пошли в гости в модных нарядах
45-летний Максим Галкин и 72-летняя Алла Пугачева живут насыщенной жизнью. Они воспитывают двоих детей – двойняшек Лизу и Гарри, а шоумен занимается еще и своей карьерой. Звездные родители стараются много времени уделять своим наследникам. Также Галкин не забывает делится всем интересным со своими поклонниками.
Так, в воскресенье шоумен рассказал, что всё семейство были приглашены в гости к своим друзьям.
«Были сегодня на бар мицве Яши Достмана. С праздником вас, наши дорогие друзья!», - написал супруг Аллы Пугачевой.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Жизнь пары влюбленных на Харьковщине оборвалась прямо во время свидания: "Не смогли выбраться..."
Дожди и грозы накроют Украину, погода резко возьмет курс на осень: когда ждать похолодания
Украинцы переругались из-за самого горячего участника «Танців з зірками»: «Только телом красивый»
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
«Аллочка — красотка», — говорит Галкин на видео, показывая жену с детьми.
«Красотка, красотка, красотка кабаре», — отреагировала Пугачева
«Гарри…» — перечисляет далее шоумен.
«А я – красот», — отвечает на это сын.
«А Лиза?» — спрашивает Пугачева.
«А Лиза, боже мой, забыли Лизу. К Яше Достману идем на бар-мицву. Сегодня в косухе. В общем, все модные», — отвечает на это Галкин.
Напомним, что Галкин показал, с кем проводят время его с женой малыши.
Как сообщала Politeka, Галкин похвастался хозяйством жены и впечатлил откровением: «У нас в Одессе…».
Также Politeka писала, что дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"