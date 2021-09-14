Максим Галкин и Алла Пугачева, которая сменила образ, продемонстрировали свои неугасающие чувства друг к другу на публике

В последние годы знаменитая российская певица стала не так часто появляться на светских мероприятиях. Тем не менее недавно она все же вышла в свет со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным.

Как пишет Politeka.net, одно из фото пары на красной дорожке появилось на фан-странице звездной семьи в Инстаграм. На снимке можно увидеть Пугачеву и Галкина, позирующих для фотографов.

Перед этим событием Примадонна сменила свой имидж: она выровняла волосы и еще сильнее их осветлила. Певица также выбрала макияж с темными тенями, который сделал ее взгляд более выразительным.

Артисты стояли перед камерами в обнимку и счастливо улыбались, а Пугачева трогательно прижималась к своему мужу.

«Я люблю тебя, как солнце любит небо!», - говорится в подписи к фото.

Поклонники звезд тут же отреагировали на пост.

«Как Алле идет этот образ! Классные, счастливые!», «Красивая парочка! Алла, как всегда прелестна!», «Красивая пара», «Два солнца на закате», «Алла расцвела с Галкиным», «Алла все краше и краше. Выглядят с Максимом как ровесники. Так держать! Счастья вам и любви», - пишут люди.

Напомним, двойник Пугачевой показал, какой Примадонна была много лет назад.

Как сообщала Politeka, Галкин показал, как сейчас выглядит Пугачева, и "недоглядел" дочку.

Также Politeka писала, что Галкина и Пугачеву поймали за поцелуями на людях, всплыло видео.