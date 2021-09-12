Алла Пугачева и Максим Галкин вышли в свет и не сдержали чувств перед объективом камеры
Как сообщает Politeka.net, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, Алла Пугачева и Максим Галкин демонстрируют идиллию в отношениях. В последнее время они не часто появляются на светских мероприятиях.
Несколько часов назад на одной из фанатских страниц Instagram показали милое видео в компании знаменитой парочки.
Видео было сделано на праздновании дня рождения Максима Галкина. Во время торжества он начал кормить жену с ложечки, а на последок и вовсе нежно поцеловал в губы.
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На празднике Алла Борисовна появилась в пышном платье из фатина с цветочным узором. Наряд дополнял ъпояс и туфли на танкетке в тон. Примадонна также сделала макияж в розовых тонах и завила кудряшки. На празднике многие любовались Пугачевой. Максим же выбрал классические брюки черного цвета и рубашку в тон.
Пользователи сети оценили красивые кадры и засыпали звездную пару теплыми отзывами в комментариях.
"Любовь всем возрастам покорна, ее порывы благотворны", "Да классно. Завидуйте", "Сладкая парочка", "Счастливы вместе", "Любовь ещё жива", - писали комментаторы.
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