Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, рассказал о своем распорядке дня, а также затронул тему болезни
Никиту Преснякова часто обвиняют в соцсетях в безделье, пишет Politeka.net. В своем новом посте в Инстаграм музыкант решил расставить все точки над "і".
Как оказалось, сейчас внук Пугачевой готовится к шоу "Ледниковый период", в котором принимает участие.
Кроме того, музыкант репетирует днями в Губернском театре, проводит стримы, записывает альбом своей группы "Multiverse" и монтирует клипы.
По признанию артиста, до нового года у него забит весь график.
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Пользователи сети поддержали Преснякова-младшего в комментариях. Некоторые отметили, что фигура того сильно изменилась: "Теперь понятно почему вы так сильно похудели", на что Никита ответил: "Диета "стол #5" еще из-за полипов желчного пузыря".
Так, стало известно, что у внука Пугачевой обнаружили доброкачественные опухоли, происходящие из желчнопузырного эпителия.
По словам медиков, в большинстве случаев течение болезни бессимптомное, но иногда могут появляться тупые боли или колики. Из-за болезни артисту пришлось полностью отказаться от мяса. Однако, как видно, недуг не мешает ему заниматься любимыми делами.
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