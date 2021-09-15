Легендарная певица Алла Пугачева поделилась новым фото и сделала важное заявление

Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной артисткой. В сети часто идут споры по поводу её внешности, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом. Также у Аллы Пугачевой есть знаменитая дочь - Кристина Орбакайте.

На этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, артистка вместе с Максимом Галкиным около 19-ти лет. У супругов есть двое детей - Гарри и Лиза. Артистка часто получает негативные комментарии в социальных сетях.

"Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. БОГ вам судья.

Спасибо газете МК и лично Артуру Гаспаряну за ПРАВДУ", - рассказала Алла Пугачева

Поклонники оставили для артистки множество комментариев: "Лучшая женщина! Алла Борисовна, вы прекрасна! Спасибо за творчество", "Алла Борисовна! любимая куколка наша!", "Любимая прекрасная женщина и великая певица".

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