Легендарна співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін показали, як відзначили день народження своїх дітей - Лізи і Гаррі

Як передає Politeka.net, шоумен Максим Галкін і легендарна співачка Алла Пугачова в шлюбі вже 21 рік. У них є двоє дітей - син Гарік і дочка Ліза.

Цього разу Максим Галкін опублікував серію нових фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вчора був день народження у дітей зіркової пари. Ліза і Гаррі святкували 8 років. На кадрах - вся сім'я позує на камеру.

"Чудове свято, діти в захваті! Спасибі всім за привітання!",- подякував Максим Галкін.

Також, на заході була присутня дочка Алли Пугачової - Крістіна Орбакайте і її син Микита Пресняков зі своєю дружиною.

Шанувальники залишили для подружжя та їхніх дітей безліч приємних слів і поздоровлень в коментарях: "Улюблене сімейство щасливо", "Крута сім'я для прикладу. Спасибі що ви є", "Ну яка ж класна пара, і сім'я Ну Чудо! А заздрісники не можуть молодого знайти! Ось і жаба їх тисне".

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