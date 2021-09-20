Легендарная певица Алла Пугачева и её муж Максим Галкин показали, как отметили день рождения своих детей - Лизы и Гарри
Как передает Politeka.net, шоумен Максим Галкин и легендарная певица Алла Пугачева в браке уже 21 год. У них есть двое детей - сын Гарик и дочка Лиза.
На этот раз Максим Галкин опубликовал серию новых фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, вчера был день Рождения у детей звездной пары. Лиза и Гарри праздновали 8 лет. На кадрах - вся семья позирует на камеру.
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"Чудесный праздник, дети в восторге! Спасибо всем за поздравления!", - поблагодарил Максим Галкин.
Также, на мероприятии присутствовала дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте и её сын Никита Пресняков со своей супругой.
Поклонники оставили для супругов и их детей множество приятных слов и поздравлений в комментариях: "Любимое семейство счастливо", "Крутая семья для примера. Спасибо что вы есть", "Ну какая же классная пара, и семья Ну заглядение! А завистники не могут молодого найти! Вот и жаба их давит".
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