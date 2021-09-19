Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина стали настоящими звездами в совсем раннем возрасте

Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями 18 сентября 2013 года, передает Politeka.net. После рождения двойняшек папарацци стали просто "охотиться", чтобы сделать их фото. Тогда отец решил сам публиковать фото с детьми в соцсетях, и в результате те стали настоящими звездами.

Сейчас поклонники создают фан-странички детей, где часто публикуют их архивные фото и не только.

Так, в одной из таких страниц опубликовали снимком, где Гарри обнимает сестренку и оба улыбаются.

"Сегодня день рождения Лизы и Гарри! ❤️👏🏻", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Славные, милые, умные!! Да Хранит их Господь!!! ❤️❤️❤️", "С днем рождения, позитивчики!", "Милые ребята, будьте здоровы и счастливы😍", "Лизу и Гарри с Днем рождения.❤️❤️❤️ всегда рада видеть вас, вы клевые", "Чудо детки!❤️👏", "Очень радостно, что вы растете добрыми, образованными и красивыми ребятами! Наблюдаем за вашими успехами и искренне радуемся! Большой привет маме и папе!", - написали пользователи сети.

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