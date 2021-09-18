18 сентября отмечают свой день рождения двойняшки Лиза и Гарри Галкины
Как сообщает Politeka.net, сегодня звездные близнецы отмечают день рождения. Максим Галкин втайне от детей снял на видео, как они поздравляют друг друга с восьмилетием.
Милые и по-настоящему трогательные кадры он показал на свое странице Instragram.
Максим Галкин рассказал, что совсем недавно прилетел домой с гастролей, а Лиза и Гарри решили устроить родителям сюрприз, несмотря на то, что праздник был у них. Телеведущий признался, что двойняшки иногда стесняются камеры, а потому видео будет записано так, чтобы они не знали об этом.
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Именинники устроили небольшое выступление. Они рассказали стихотворение про день рождения, а в конце родители и их гости преподнесли двойняшкам торт со свечами. Также Гарри сделал для сестры постер с надписью "сестренка, с днем рождения нас", а она вручила брату бумажный домик и открытку.
Примадонна за кадром пообещала Лизе и Гарри отправиться за подарками всей семьей.
Растроганные пользователи сети присоединились к поздравлениям и написали для Лизы и Гарри теплые комментарии: "Поздравляю ! Они выбрали лучших родителей", "С днём рождения прекрасных солнышат", "Боже, как мило! Браво родителям!", "Такие замечательные ! Родителям честь и хвала за воспитание".
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