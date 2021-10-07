Примадонна російської естради Алла Пугачова разом зі своєю дочкою співачкою Христиною Орбакайте з'явилися на світському заході, кадри викликали захват користувачів мережі

Як пише Politeka.net, Орбакайте презентувала свій авторський аромат. Кадрами з події вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Ми це зробили!",- радісно заявила артистка.

Крісіна Орбакайте прийшла на презентацію в ніжно рожевій сукні-футлярі. А Алла Пугачова з'явилася в стильному чорному костюмі, образ вона доповнила прикрасами.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на кадри.

"Яка гордість за таку донечку", "Христина з роками, тільки прекрасніше", "гарна сукня на красивій фігурці Христини", "Христина, які ж ви з мамою красиві", "яка ж у вас прекрасна мама", "Алла Борисівна просто чарівна!", "Ну, шикарні ж дівчатка", "і Христина і Алла – красуні", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Пугачова в міні вмостилася на підлозі, виставивши напоказ ноги

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової Орбакайте з'явилася на людях в пишній спідниці і з "новим" обличчям: "з мамою стали схожі"

Також Politeka писала, що помітно схудла Пугачова стурбувала видом в обтягуючих джинсах: "Ноги приробили чужі, чи що"