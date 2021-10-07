Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе со своей дочерью певицей Кристиной Орбакайте появились на светском мероприятии, кадры вызвали восторг пользователей Сети

Как пишет Politeka.net, Орбакайте презентовала свой авторский аромат. Кадрами с события она поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Мы это сделали!», - радостно заявила артистка.

Крисина Орбакайте пришла на презентацию в нежно розовом платье-футляре. А Алла Пугачева появилась в стильном черном костюме, образ она дополнила украшениями.

Пользователи Сети бурно отреагировали на кадры.

«Какая гордость за такую доченьку», «Кристина с годами, только прекрасней», «Красивое платье на красивой фигурке Кристины», «Кристина, какие же вы с мамой красивые», «Какая же у вас прекрасная мама», «Алла Борисовна просто очаровательная!», «Ну, шикарные же девочки», «И Кристина и Алла – красавицы», - писали в комментариях.

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