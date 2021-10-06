Известная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева впечатлила эффектным видом, умостившись на полу в коротком наряде.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек артистки в Инстаграм появился архивный кадр, на котором Пугачевой на вид было около 50 лет.

На фото артистка сидела на полу со своей традиционной пышной шевелюрой. На певице было мини, поскольку из-под свободного белого наряда выглядывали ее стройные ножки. Образ эффектно дополняли высокие сапоги. Звезда позировала на фоне картин.

«Делай то, что должен, чтобы иметь возможность делать то, что хочешь», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили своей любимице массу приятных слов.

«Какая очаровашка», «Огонь», «Очень эффектное фото!», «Прекрасная и неповторимая Алла!», «Сама как картинка», «Всю жизнь люблю. И даже не за песни - за ум», «Звезда на все века», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева похвасталась сыном Гарри, который растет настоящим хозяином.

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева показала, как выглядела больше 50 лет назад: похожа на Ротару.

Также Politeka писала, что Пугачева в присутствии мужа стала петь дифирамбы другому мужчине: «Сашка – ты гений!».