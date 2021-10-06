Известная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева впечатлила эффектным видом, умостившись на полу в коротком наряде.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек артистки в Инстаграм появился архивный кадр, на котором Пугачевой на вид было около 50 лет.

алла пугачева

На фото артистка сидела на полу со своей традиционной пышной шевелюрой. На певице было мини, поскольку из-под свободного белого наряда выглядывали ее стройные ножки. Образ эффектно дополняли высокие сапоги. Звезда позировала на фоне картин.

«Делай то, что должен, чтобы иметь возможность делать то, что хочешь», - подписали фото авторы аккаунта.

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В комментариях поклонники оставили своей любимице массу приятных слов.

«Какая очаровашка», «Огонь», «Очень эффектное фото!», «Прекрасная и неповторимая Алла!», «Сама как картинка», «Всю жизнь люблю. И даже не за песни - за ум», «Звезда на все века», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева похвасталась сыном Гарри, который растет настоящим хозяином.

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева показала, как выглядела больше 50 лет назад: похожа на Ротару.

Также Politeka писала, что Пугачева в присутствии мужа стала петь дифирамбы другому мужчине: «Сашка – ты гений!».